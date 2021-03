Ratgeber : Zehn Tipps für den Autoverkauf

Vor dem Verkauf sollte man sich zunächst eine Marktübersicht verschaffen: Was ist das eigene überhaupt Auto wert? Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Experten vom Auto Club Europa, vom ADAC und von Autoscout24 erklären, worauf es bei einer gewinnbringenden Veräußerung eines Fahrzeugs ankommt.

Das eigene Auto verkaufen – möglichst gewinnbringend und in Eigenregie: Das ist gar nicht so einfach. Zunächst sollten Autobesitzer überlegen, auf welchem Weg sie ihr Fahrzeug verkaufen wollen. Manche Methode ist bequemer, manche kann etwas mehr einbringen. „Die einfachste Art ist die Inzahlungnahme bei einem Händler. Auch der Direktverkauf bei einem freien Händler erfolgt schnell und unkompliziert“, sagt Jochen Kurz vom Portal Autoscout24. Den höheren Gewinn erzielen Verkäufer aber in der Regel mit dem Verkauf über ein Inserat im Internet oder eine klassische Zeitungsanzeige – Verhandlungsgeschick vorausgesetzt. „Verkäufer sollten sich vor dem Inserat mit dem Markt beschäftigen und einen möglichst realistischen Preis für ihr Auto ansetzen“, rät Kurz. Hierfür können folgende Tipps bares Geld wert sein.