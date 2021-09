Historische Fahrzeuge : So gehen Oldtimer in den Winterschlaf

So gehen Oldtimer in den Winterschlaf

Wer im nächsten Frühjahr wieder Freude an seinem Oldtimer haben will, sollte beim Einmotten ein paar Tipps beachten. Dann übersteht das Fahrzeug die kalte Zeit.

Herbst und Winter rücken näher. Zeit für viele Oldtimer-Freunde und Cabriofahrer, ihren vierrädrigen Liebling in den Winterschlaf schicken, damit man im kommenden Frühjahr wieder puren Fahrspaß genießen kann. Wie das geht, zeigen Tipps des Auto Club Europa (ACE) und des Fahrzeugaufbereitungsexperten Dieter Thiel.

Keine Folie zum Abdecken des Auto nutzen, darunter können sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln, was zu Kratzern beziehungsweise Korrosionsschäden und Schimmelbildung führen kann. Stattdessen greifen Oldiebesitzer auf atmungsaktive, wasserabweisende, weiche Abdeckungen zurück. Man kann den Innenraum mit Tüchern vor UV-Licht schützen, um zu vermeiden, dass Kunststoffe, Stoffe und Leder ausbleichen, spröde und brüchig werden.

Auf Trockenheit und Durchlüftung der Räumlichkeit achten. Das können Hallen oder Scheune sein. In Großstädten bieten Unternehmen Unterstellplätze an. Um Schimmel zu vermeiden, öffnet man die Seitenscheiben idealerweise bis zu zwei Zentimetern. In einem Karton oder einer Box im Auto platziertes Katzenstreu kann der Luft Feuchtigkeit entziehen.