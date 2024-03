Geräumiger Kombi So stellt der Skoda Superb auch Luxus-Kombis in den Schatten

Aber natürlich will sich Skoda der elektrischen Revolution nicht verschließen - und pflegt deshalb auch den Plug-in-Hybrid. Der leistet 150 kW/204 PS und kommt mit einem deutlich vergrößerten Akku nun im besten Fall über 100 Kilometer weit. Außerdem lässt er sich mit bis zu 50 kW erstmals auch am Gleichstrom laden, sodass er tatsächlich als tragfähige Brücke in die neue Zeit taugt.