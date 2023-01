Müde im Straßenverkehr Wie Sie Sekundenschlaf während einer Autofahrt vermeiden können

In der Forschung gibt es nach Angaben von Verkehrsexperten noch großen Nachholbedarf zum Sekundenschlaf am Steuer. In medizinischen Nachschlagewerken taucht der Begriff kaum auf. Fest steht aber laut AvD, dass Sekundenschlaf eine "Notreaktion des Organismus" ist. Hintergrund seien Schlafstörungen, die durch Umwelteinflüsse, veränderte Lebensgewohnheiten und Stress dramatisch zugenommen hätten. Auch Übermüdung aufgrund von Schlafdefizit, fehlende Pausen während der Fahrt, Alkohol, schweres Essen vor der Fahrt, Fahren zu unnormalen Schlafzeiten, zum Beispiel nachts, und Krankheiten, die Schlafstörungen verursachen, können zum Sekundenschlaf führen.