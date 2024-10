Neue Regelungen, Modelle und Preise Winterreifen – Was Autofahrer jetzt wissen sollten

In vielen Düsseldorfer Werkstätten und Autohäusern werden bereits fleißig Reifen gewechselt. „Bei uns wurde die Saison für den Reifenwechsel seitens unserer Kundschaft bemerkenswert früh eröffnet – rund zwei Wochen eher als gewöhnlich“, sagt Günter Jens, Geschäftsführer von Premio Reifen + Autoservice am Höherweg in Düsseldorf. Das könne am aktuell ungemütlichen Wetter und an der Gesetzesänderung liegen.