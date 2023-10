Ausnahmen im Straßenverkehr Rechts überholen – in diesen Fällen ist es erlaubt

Düsseldorf · Blick in den Spiegel, Blinker setzen, links einordnen, Gas geben: So läuft das Überholen in den meisten Fällen ab. Doch in einigen Situationen ist es auch erlaubt, rechts zu überholen. Was Autofahrer wissen müssen.

23.10.2023, 11:53 Uhr

Autos fahren auf der Autobahn (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Auf Autobahnen und Schnellstraßen gilt die Grundregel: je weiter links, desto schneller. Lkw fahren fast ausschließlich auf der rechten Spur, während auf der linken Spur – je nach Tempolimit vor Ort – auch gerne mal gerast wird. Wem das vorausfahrende Fahrzeug nicht schnell genug ist, der kann überholen, sich also links einordnen, überholen und dann wieder nach rechts einsortieren. Laut der Straßenverkehrsordnung dürfen Verkehrsteilnehmer generell nur links überholen, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) auf seiner Website mitteilt. Doch im Gesetz gibt es Ausnahmen, in welchen Ausnahmefällen man auch rechts überholen darf. Wir stellen Ihnen alle Ausnahmen vor. Innerorts gibt es in den meisten kleinen und mittleren Städten in Deutschland oft nur eine Fahrbahn in jede Richtung. Gibt es mehrere markierte Fahrstreifen, dürfen Kraftfahrzeuge bis maximal 3,5 Tonnen Gesamtgewicht den Fahrstreifen frei wählen, wie der ADAC erklärt. Rechts überholen ist in diesem Szenario folglich erlaubt. Linksabbieger oder Schienenfahrzeuge wie Straßenbahnen müssen sogar rechts überholt werden. Auf Autobahnen und ähnlich ausgebauten Straßen dürfen Verkehrsteilnehmer nur in zwei Fällen rechts überholen: Gibt es auf einer Autobahn Stau oder stockenden Verkehr, in dem auf allen Spuren in eine Richtung zäher Verkehr herrscht und es mal links, mal rechts etwas schneller vorangeht, darf rechts überholt werden.

Ist der Verkehrsfluss auf der linken Spur eingeschränkt und ein Fahrzeug fährt dort maximal 60 km/h, dürfen Sie es rechts überholen – allerdings nur mit einer Differenzgeschwindigkeit von 20 km/h, also maximal 80 km/h, und „mit äußerster Vorsicht", wie der ADAC schreibt. Kommt der Verkehr ganz zum Erliegen und ein Auto steht auf der linken Spur, ist es erlaubt, rechts mit maximal 20 km/h zu überholen. Wie schnell Sie mindestens auf der Autobahn fahren müssen, erfahren Sie hier. Anders sieht es hingegen auf dem Beschleunigungsstreifen, der Auffahrt, von der aus man sich auf einer Autobahn einfädelt, aus. Dort darf außerorts schneller gefahren werden als auf den anderen Fahrstreifen. Wer sich nicht an die Straßenverkehrsordnung hält, dem drohen hohe Bußgelder. Wer – abseits der hier aufgeführten Ausnahmen – rechts überholt, kann außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Geldbuße von 100 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg bestraft werden, wie der ADAC erläutert. In der Stadt droht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro.

(mba)