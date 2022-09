Experten-Antworten auf zwölf Winterreifen-Fragen

An der DOT-Nummer. An einem Reifen, der nach dem Jahr 2000 hergestellt wurde, hat diese vier Ziffern: Zuerst die Kalenderwoche, dann die Jahreszahl. Ein Reifen mit DOT 2306 stammt also aus der 23. Kalenderwoche des Jahres 2006. Ein älterer Reifen hat nur eine dreistellige Nummer, bei der die letzte Zahl auf das Jahr hinweist. DOT 407 stammt also aus der 40. Kalenderwoche des Jahres 1997. Theoretisch können sie die schlechtere Haftung der Reifen auch am Fahrverhalten erkennen, aber da das Gummi kontinuierlich aushärtet, werden Änderungen nur selten bemerkt.