Diesel-Fahrverbote: So finden Sie heraus, welche Euronorm Ihr Auto hat

Düsseldorf Ein Gericht hat Diesel-Fahrverbote für Köln und Bonn angeordnet, sie drohen auch in anderen Städten. Die Verunsicherung bei Diesel-Besitzern ist deshalb groß. Viele rätseln, ob sie betroffen sein könnten. Wir erklären, wie sich das feststellen lässt.

Die Städte Köln und Bonn müssen wegen hoher Luftverschmutzung ab April 2019 Fahrverbote in der Innenstadt oder auf einzelnen Straßen für ältere Diesel-Fahrzeuge einführen. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. Auch anderswo drohen Fahrverbote: Insgesamt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Klagen wegen Grenzwertüberschreitungen beim Stickoxidausstoß in 14 NRW-Städten eingelegt oder angekündigt. Die Verunsicherung bei Diesel-Besitzern ist deshalb groß. Wir beantworten häufige Suchanfragen bei Google zu dem Thema.

Für Köln bedeutet das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts : Ab April 2019 sollen zunächst Diesel-Fahrzeuge der Abgasklasse Euro-4 oder schlechter nicht mehr in die Kölner Innenstadt und andere Stadtteile fahren dürfen. Ab September 2019 soll die Einschränkung in der Domstadt dann auch für Euro-5-Diesel gelten. In Bonn soll das Verbot nur für zwei Straßenabschnitte gelten. Eine Berufung gegen die Urteile wurde zugelassen.

Allein in NRW reißen mehrere Städte im Jahresmittel den Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 µg/m³ (so hoch ist der NO₂-Wert in den NRW-Städten - eine Übersicht finden Sie hier). Akut von Fahrverboten bedroht sind außer Köln und Bonn noch Düsseldorf, Oberhausen, Gelsenkirchen, Dortmund, Hagen, Wuppertal, Leverkusen und Aachen, leicht gefährdet Essen und Solingen. Bundesweit von Fahrverboten bedroht sind unter anderem Oldenburg, Kiel, Berlin, Hannover, Dresden, Leipzig, Halle, Koblenz, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Stuttgart, Nürnberg und München. Hamburg ist die erste Stadt in Deutschland, die ein Dieselfahrverbot erlassen hat - in zwei Straßen.