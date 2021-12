Ratgeber : Weihnachtsbaum sicher mit Auto oder Fahrrad transportieren

Düsseldorf Am ersten Adventswochenende startet traditionell der Christbaumverkauf. Wer seinen Weihnachtsaum mit dem Auto oder dem Fahrrad nach Hause transportiert, muss ihn richtig sichern. Sonst wird er schnell zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Am ersten Adventswochenende startet traditionell der Christbaumverkauf. Wer seinen Baum auf dem Autodach nach Hause transportiert, muss ihn richtig sichern. Sonst wird er schnell zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Weihnachtsbaum mit Spanngurten befestigen

Um den Baum gut zu sichern, muss er fest umschlungen und verzurrt werden. Außerdem muss das abgesägte Ende des Stamms nach vorne zeigen, die Baumspitze folglich nach hinten. Sonst kann der Baum schnell zum Windfang werden, wodurch die Befestigungen stärker belastet werden. Der Baum selbst wird so auch geschützt, da der Fahrtwind die Äste so nicht beschädigen kann.

Ein kleinerer Tannenbaum lässt sich vielleicht quer auf die Rückbank legen und sichern. Im Laderaum mit umgeklappten Rücksitzen sollte das Stammende in Fahrtrichtung zeigen und an die Rückenlehne anstoßen. Dann ist der Baum fest mit Spanngurten zu sichern, erklärt der ADAC.

Wer sein Bäumchen liebt, der schiebt

Die Sicherheit geht auch auf dem Fahrrad vor. Wie beim Auto gilt: Immer nur mit fest verzurrtem Baum starten. Dazu eigenen sich längere Spanngurte gut, rät der Pressedienst Fahrrad (pd-f). Am einfachsten geht es, wenn der Baum ans Fahrrad fixiert und dieses geschoben wird.

Wichtig ist, den Baum nicht einfach unter dem Arm zu klemmen und loszuradeln – speziell auf winterlichen Straßen sollten immer beide Hände am Lenker sein. Auch keine gute Idee ist es, den Baum quer auf den Gepäckträger zu binden. Denn dadurch läuft man Gefahr, die maximale Breite des Fahrrads von etwa einem Meter zu überschreiten.

Auf dem Anhänger oder per Lastenrad ins Wohnzimmer

Der Baum kann auch in einem Fahrrad-Lastanhänger nach Hause kommen. Wichtig dabei ist sicherzustellen, dass sich der Baum beim Einlenken nicht im Hinterrad verfangen kann, so der pf-f. Es gibt auch große Kinderanhänger, die eine Art abgetrennten Kofferraum haben. Ein Tannenbaum kann dort vielleicht stehend hineingesteckt und gut festgemacht werden, damit er unterwegs nicht herausfällt.

Auch bei einem Lastenrad muss die Ladung in jedem Fall verrutschfest gesichert sein. Das geht mit verstellbaren Spanngurten, wie der DVR empfiehlt. Schon beim Kauf lässt man sich den Baum am besten in ein Netz einpacken, um ihn kompakter verladen zu können.