ADAC warnt : Warum Sie auf keinen Fall Sonnenblumenöl in den Dieseltank schütten sollten

Düsseldorf Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind einige Produkte nicht mehr in vollem Umfang in Supermärkten erhältlich. Auch Sonnenblumenöl wird knapp – womöglich auch, weil Autofahrer das Salatöl als Ersatz-Sprit nutzen könnten. Doch Sonnenblumenöl im Tank ist keine gute Idee.

Klopapier ist wieder Mangelware, Nudeln sind auch nicht mehr in Übermaß in den Supermärkten vorrätig und jetzt wird auch das Sonnenblumenöl knapp. Viele Lebensmittelhändler geben daher das Sonnenblumenöl nur noch rationiert aus, wie zuletzt die Handelskette Metro. Das Problem: Die Ukraine und Russland sind die wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl. Nach Angaben des Verbands der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) decke Deutschland seinen Bedarf an Sonnenblumenöl zu 94 Prozent über Importe, nur 6 Prozent des verbrauchten Öls stammen aus heimischer Produktion. „Da kommt jetzt nichts mehr“, betonte der Verband. Dabei sei die Situation beim Sonnenblumenöl wegen einer Missernte in Kanada und coronabedingter Logistikprobleme schon zuvor angespannt gewesen. Die Preise stiegen deshalb schon vor dem Ukraine-Krieg spürbar. Die Engpässe beim Sonnenblumenöl könnte Medienberichte zufolge mitunter daraufzurückzuführen sein, dass immer mehr Autofahrer zum Sonnenblumenöl greifen und Öl in ihren Dieseltank schütten könnten.