Vorsicht bei Unwetter : Was Autofahrer bei Sturm beachten sollten

München Berufstätige können es sich nicht immer aussuchen, wann sie mit dem Auto unterwegs sein müssen. Damit Sie auch bei Sturm und Unwetter sicher ans Ziel kommen, haben wir einige Tipps zusammengetragen.

Grundsätzlich gilt bei schwierigem Wetter, also auch bei Schnee oder Glätte, zusätzliche Zeit für die Fahrt einzuplanen. So sind Umleitungen und mögliche Sperrungen kein Grund, in Zeitnot zu geraten. Vor allem rät der ADAC dazu, bei ungewissen Straßenverhältnissen vorsichtshalber die Geschwindigkeit zu reduzieren. Wer früh morgens oder spät abends im Dunkeln unterwegs ist, kann Hindernisse wie heruntergefallene Äste so rechtzeitig erkennen und abbremsen.