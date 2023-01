Unfälle im Straßenverkehr Welche Pflichten Autofahrer haben – und welche Strafen drohen

Wer in einen Unfall verwickelt ist, oder einen solchen beobachtet, ist verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Im Straßenverkehr muss zunächst die Unfallstelle abgesichert werden. Dazu schalten Ersthelfer die Warnblinker an und stellen ein Warndreieck je nach Unfallstelle 50 bis 150 Meter entfernt vom Unfallort auf. Dabei sollten sich Ersthelfer nicht selbst in Gefahr bringen und nicht ohne Warnweste aus dem Auto aussteigen. Auf Autobahnen sollte wenn möglich hinter der Leitplanke entlang gegangen werden. Nach der Sicherung der Unfallstelle müssen Soforthilfemaßnahmen durchgeführt und der Notruf abgesetzt werden.