Verkehrspsychologe Thomas Wagner gibt Tipps Wie Autofahrer gelassen bleiben

WAGNER Da sind unterschiedliche Strategien gefragt. Einem Beifahrer kann man unmissverständlich klar machen, dass man als Fahrer oder Fahrerin die verantwortliche Person am Lenkrad ist. Nach dem Motto: Wenn Du nicht aufhörst, halte ich an, und Du kannst zu Fuß weiter gehen. Im äußersten Fall sollte man seinen Worten da ruhig auch mal Taten folgen lassen. Es gibt übrigens Studien, die zeigen, dass die verbale Ablenkung aufgrund von Unterhaltung mit dem Beifahrer genauso sehr ablenkt wie während der Fahrt mit dem Handy zu telefonieren. Ich binde geistige Energie, die nicht mehr für die Straße zur Verfügung steht, das unterschätzen viele. Nervt der Lebenspartner von der Seite, ist die Ablenkung noch größer, da es oft emotionaler zugeht. Bei Kindern liegt der Fall anders. Man muss sich vor allem auf Eventualitäten einstellen, sich wappnen, indem die Fahrt möglichst gut geplant wird. Also vorher überlegen, wo man Pausen einlegen kann oder wie sich die Kinder im Auto beschäftigen können. Gibt es Spiele, die ihnen Spaß machen? Es kommt aber natürlich trotzdem vor, dass Kinder sich streiten oder quengeln. Dann sollte man ihnen kurz und in ruhigem Ton vermitteln, dass sich die Situation bald ändert und eine Pause ankündigen: Wir fahren in fünf Kilometern runter, bis dahin schafft ihr das! Der Halt am Spielplatz kann die Lösung sein. Nach der Ansage sollte man sich wieder konsequent der Fahraufgabe widmen oder sich am besten im Vorfeld mit einem möglichen Beifahrer auf eine Aufgabenteilung einigen: Ich fahre, und du kümmerst dich um den Nachwuchs.