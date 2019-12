Autokauf : Wenn der Neue ein Reinfall ist

Das neue Auto steckt voller Mängel. Oder eine Verkäuferangabe entpuppt sich als unwahr. Welche Rechte haben Käufer in diesen Fällen?

Anders jedoch kann es schon aussehen, wenn viele kleine Mängel zusammenkommen. „Eine Vielzahl geringfügiger Mängel kann einen erheblichen Mangel darstellen. Bei einem sogenannten Montags- oder Zitronenauto ist dann ein Festhalten am Kaufvertrag nicht mehr zumutbar“, lautet die Einschätzung der ADAC-Juristen. Bei Komfortmängeln wie einem Quietschen oder einer hakeligen Schaltung müsse ein Gericht im Streitfall entscheiden, wie so ein Mangel einzuschätzen sei.

Alternativ kann man sich dem ADAC zufolge bei Problemen meist auch direkt an den Autobauer wenden. Denn viele Hersteller würden spezielle Neuwagengarantien geben, die zum Teil sogar über die vorgeschriebene Sachmängelhaftung von zwei Jahren hinausgingen. „Allerdings muss man sich dann auch an die Garantievorgaben halten, wozu meistens eine regelmäßige Wartung gehört“, erklärt Lucà.

Garantie und Gewährleistung – diese beiden Begriffe geraten im Zusammenhang mit Mängeln gerne auch mal durcheinander. „Die Garantie ist ein freiwilliges Versprechen des Herstellers, daher kann er hier auch die Bedingungen definieren“, stellt Goldkamp klar. „Die Gewährleistung hingegen, also die Sachmängelhaftung, ist ein gesetzliches Recht des Käufers gegenüber dem Verkäufer, also in der Regel dem konkreten Autohaus, nicht dem Hersteller.“

Daher sei es entscheidend, seine Gewährleistungsansprüche auch dort geltend zu machen und nicht beispielsweise bei einem anderen Autohaus des gleichen Herstellers. Wer mit einem gerade neu gekauften Auto unterwegs ist und Ärger hat, sollte daher auch nicht einfach in die nächstbeste Werkstatt fahren. „Besser wäre es, sich mit dem Verkäufer kurzzuschließen. Der Kunde kann sich aber auch an eine andere Werkstatt seiner Fahrzeugmarke wenden, muss den Verkäufer aber unverzüglich informieren, falls der Mangel nicht behoben werden konnte“, rät Nikolic.

Zudem sei die Herstellergarantie ans Fahrzeug gebunden und nicht an die Person des Käufers. Und auch wenn ein Auto in der Werkstatt nur zur Reparatur steht, gilt die gesetzliche Sachmängelhaftungsfrist von zwei Jahren. „Rechtlich gesehen wird hier ein Werkvertrag abgeschlossen“, erklärt Nikolic. In der Praxis sei es so, dass die allermeisten Werkstätten von der Möglichkeit Gebrauch machen würden, die Sachmängelhaftung in ihren Kfz-Reparaturbedingungen auf ein

Jahr zu verkürzen. Dies entspreche der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestverjährungsfrist.