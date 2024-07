Ratgeber Wie sicher Sie bei Gewitter in Cabrio und Wohnmobil sind

Bei Campingfahrzeugen mit Kunststoffaufbau ohne Metallgerippe oder -geflecht in den Außenwänden gibt es laut ADAC keinen Faradayschen Käfig - und daher keinen Schutz gegen Blitzschlag. Hier rät der ADAC, sich während eines Gewitters nach Möglichkeit in der Mitte des Fahrzeugs bodennah in Hockstellung aufzuhalten. Im Wohnmobil ist das Führerhaus meist der sicherste Ort.

Bei Fahrzeugen mit einer Metallhaut aus mindestens 0,5 Millimeter starkem Aluminium gebe es keine Probleme. Aber diese und andere Metallteile müssten leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sein. Grundsätzlich gilt laut ADAC bei anrückendem Gewitter in Freizeitmobilen: offene Fenster, Türen und Klappdächer schließen, kein Geschirr spülen oder duschen, 230-Volt-Kabel außen am Wagen zum Schutz vor Überspannung abziehen, keine metallischen Teile der Einrichtung anfassen, den Kopf möglichst vom Dachbereich fernhalten, ausfahrbare Antenne einziehen, weder ein- noch aussteigen - zum Schutz vor etwaiger Schrittspannung nach Einschlägen in der Nähe.