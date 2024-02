Autofahren bei Nebel und Nässe Wann braucht man eigentlich die Nebelschlussleuchte?

Thomas Müther, Sprecher des ADAC Nordrhein gibt zuerst einmal grundlegende Tipps: „Es gibt drei Regeln für den Herbst: mehr Abstand halten, Geschwindigkeit reduzieren, Licht an.“ Auch der richtige Abstand zum Vordermann wird besonders wichtig, wenn das Bremsen und Reagieren durch die äußeren Umstände erschwert wird – die Zwei-Sekunden-Regel hilft hier. „Dabei sucht man sich einen markanten Punkt am Fahrbahnrand. Wenn das Fahrzeug vor einem diesen Punkt passiert hat, einfach langsam ‚21, 22‘ zählen“, sagt ADAC Technik-Experte Andreas Kaurisch. „Erst dann sollte man selbst an dieser Stelle vorbeifahren. Sonst ist der Abstand zu gering.“ Ältere Autofahrer erinnern sich vielleicht an die „Halber-Tacho-Regel“: Geschwindigkeit in km/h halbieren, so viel Abstand in Metern lassen. Beide Regeln sorgen dafür, dass im Falle einer plötzlichen Bremsung genug Zeit zum Reagieren bleibt.