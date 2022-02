Elektrische Kleinwagen 2022 : Welches kleine E-Auto ist das richtige für die Stadt?

Düsseldorf Ein E-Auto ist besonders in der Stadt sinnvoll, am besten ein kleines Modell. Welche Fahrzeuge gibt es auf dem Markt und worauf sollten Kunden beim Kauf achten? Unser Überblick.

Keine vier Meter lang und dazu noch lokal emissionsfrei. Kleinwagen mit Elektromotor bieten in der Stadt und auf kurzen Strecken einige Vorteile. Neben dem sauberen E-Antrieb sind das einfaches Einparken und vor allem die Kosten. Derzeit bieten einige Hersteller aktuelle E-Kleinwagen an. Ein Trend?

Auch wegen noch mangelnder Schnelllademöglichkeit sei immer eine Lademöglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz empfehlenswert. „So fließt jeden Tag oder Abend wieder Strom in die Batterie und das Auto ist morgens komplett aufgeladen für die nächste Tour“, sagt er.

E-Fahrzeuge benötigen ein integriertes Ladegerät mit Stromwandler, das von der Ladeelektronik gesteuert wird. Denn aus der Wallbox zu Hause fließt zumeist wie aus der Steckdose nur Wechselstrom (AC), der Akku speichert jedoch nur Gleichstrom (DC). Das Gerät direkt im Auto wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom um.

Für ein zügiges Laden sollten Kleinwagen einen Onboard-Lader besitzen, der mindestens 11 kW Wechselstrom verarbeiten kann. So stecken etwa im Mini und Fiat ein 11-kW-Lader, im bisherigen VW E-Up dagegen nur ein 7,2-kW-Lader. Wer längere Strecken zurücklegen will, achtet auf einen Gleichstrom-Durchfluss (DC) von mindestens 50 kW - damit zapfen die E-Autos an DC-Schnellladesäulen schneller Energie. Hier muss der Strom nicht gewandelt werden.