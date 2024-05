„Man muss das Scoring nicht zu hoch hängen” Kreditanfrage abgelehnt? So verbessern Sie den Schufa-Score

Stephanie Pallasch: Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass es neben der Schufa auch noch andere Auskunfteien gibt. Die Schufa ist allerdings die mit den meisten gespeicherten Daten und hat damit auch den größten Einfluss auf das Alltagsleben der Verbraucher. Nun ist es so: Das Schufa-Scoring alleine darf nicht Grundlage für eine Geschäftsentscheidung sein. Das heißt, Vertragspartner wie Banken, Vermieter und Unternehmen dürfen das Schufa-Scoring nur als eine von mehreren Informationsquellen heranziehen. Ob sie sich das Scoring überhaupt anschauen und wie sie am Ende damit umgehen, bleibt ihnen überlassen. Es ist alleine die Geschäftsentscheidung der Schufa-Vertragspartner, mit Kunden welchen Scorings sie eine Geschäftsbeziehung eingehen - ob sie also nur ein „Hervorragend“ oder auch noch ein „Gut“ akzeptieren. Was durchaus passieren kann: Dass sich mit einem schlechteren Schufa-Scoring zumindest die Konditionen verschlechtern.

Was man allerdings nicht vergessen darf: Banken zum Beispiel haben in der Regel deutlich mehr Informationen als die Schufa. Sie wissen über Einkommen und Vermögen Bescheid, wissen, ob Kunden zur Miete oder im Eigentum leben. Das alles weiß die Schufa nicht. Es sind also mehr Informationen, die sich auf eine Geschäftsentscheidung auswirken. Trotzdem ist es natürlich so, dass es mit einem schlechten Schufa-Score schwieriger wird, bestimmte Verträge abzuschließen.