Hilfe für Unfallzeugen Wer bei Schocksituationen hilft

"Vor Ort ist nicht klar einzuschätzen, ob ein Augenzeuge später Hilfe von Spezialisten brauchen wird oder nicht", sagt von Wietersheim. "Der Adrenalinspiegel ist hoch, man ist aufgeregt und möchte nach der Rettungsaktion so schnell wie möglich weiter oder nach Hause. Dort ist man dann oft allein mit seinen schrecklichen Erinnerungen." Deshalb verteilen Mitarbeiter der gut vernetzten Notfallseelsorge in Deutschland an Unfallorten Flyer in 16 Sprachen - für den Fall, dass Unfallzeugen später das Gefühl haben, doch Hilfe zu brauchen.