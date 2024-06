Was erlaubt und was verboten ist Bei Autokorsos zur Fußball-EM droht Lebensgefahr

Alkohol am Steuer sollte natürlich auch im Fußball-Fieber tabu sein. Ein Fahrer macht sich bereits ab 0,3 Promille Alkohol im Blut wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar, wenn ihm ein Fahrfehler unterläuft oder er so genannte Ausfallerscheinungen zeigt. Auch ohne sie drohen ab 0,5 Promille am Steuer ein hohes Bußgeld (500 Euro) und ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg. Ab 1,1 Promille wird der Führerschein immer entzogen und muss nach Ablauf einer Sperrfrist neu beantragt werden.