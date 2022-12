Fristen für den Führerschein-Zwangsumtausch Führerschein umtauschen - Diese Fristen gelten jetzt

Genau genommen nicht. Und so mancher Bürger, der vielleicht seine Fahrerlaubnis wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung – etwa Fahren unter Alkoholeinfluss, stark überhöhter Geschwindigkeit oder anderer Ordnungswidrigkeiten – abgeben musste, oder dem der alte Führerschein etwa gestohlen wurde, wird den neuen Führerschein bereits in der Brieftasche haben. Zumindest dann, wenn das nach 1999 geschehen ist. Denn damals, zum Januar 1999, wurde der EU-Führerschein in Deutschland in Umlauf gebracht. Er ist in allen EU-Ländern gültig, dazu auch in den Staaten Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz. Der EU-Führerschein ist eine kleine Plastikkarte in Größe einer EC-Karte – und sieht in jedem EU-Land gleich aus. Die jetzige Umtauschaktion ist die konsequente Fortführung der im Januar 1999 eingeführten zweiten EU-Führerscheinrichtlinie.