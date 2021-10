Stromtankstelle für Zuhause : Die richtige Wallbox für mein E-Auto

Düsseldorf Elektroautos verkaufen sich immer besser. Bei der Entscheidung für ein Modell sollten Kunden über passende Lademöglichkeit nachdenken. Antworten auf die wichtigsten Fragen zur richtigen Wallbox für die heimische Garage.

„Sie sind extra für hohen Dauerstrom ausgelegt“, sagt Matthias Vogt über die Wallboxen. Vogt ist Experte für Ladeinfrastruktur beim ADAC-Technikzentrum in Landsberg am Lech. Moderne Anlagen kommunizierten neben dem Fahrzeug auch mit dem Netzbetreiber.

3. Warum kann das Laden per Haushaltssteckdose gefährlich werden? Die lange Ladezeit belastet das häusliche Stromnetz dauerhaft. „Es fließt hoher Strom über eine lange Zeit über eine elektrische Anlage, die dafür nicht ausgelegt ist“, erklärt Oliver Fuchs, Inhaber eines E-Mobilitäts-Fachbetriebs in Siegburg bei Bonn. Bei Überlastung könne es zum Kurzschluss oder gar einem Brand kommen.

6. Was kostet eine Wallbox? Rund 400 Euro müssen für einfache Geräte investiert werden, man kann aber auch bis etwa 2500 Euro ausgeben. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Elektrofachbetrieb: Wer die Ladestation lediglich an einen vorhandenen Drehstromanschluss anschließen lässt, muss ein paar hundert Euro hinzurechnen.

7. Was sollten E-Autofahrer beim Kauf einer Wallbox beachten? Vor dem Kauf sollten Interessenten klären, wie viel Ladeleistung die Wallbox haben sollte, wo sie installiert wird und ob die Installation überhaupt möglich ist. Die Wahl der passenden Wallbox hängt vom Einzelfall und den Wünschen ab, so lassen sich manche Modelle per Smartphone-App steuern. Bis 11 kW sind Ladepunkte nur melde- und nicht genehmigungspflichtig, so Matthias Vogt - was den bürokratischen Aufwand reduziert.