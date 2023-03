Trends beim Autozubehör Bei diesen Autorädern ändert sich die Farbe

Galten in den 1980er-Jahren noch zuweilen Räder in 15 oder 16 Zoll als große Größen in den Radkästen, nutzen aktuelle Autos häufig schon zwischen 19 und 23 Zoll große Räder. Das hat nicht nur optische Gründe, sondern auch größere Bremsanlagen bei immer stärkeren Autos benötigen ihren Platz.