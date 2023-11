Autotest MG4 XPower ist der GTI für die Generation E - aber nichts für Angeber

So holt die britisch-stämmige Tochtermarke des chinesischen Giganten SAIC die Idee vom „Hot Hatch“ jetzt mit dem 320 kW/435 PS starken MG4 XPower auch in die neue Zeit. Denn für 46 990 Euro bekommt der kompakte Stromer damit mehr Leistung als mancher Sportwagen und lässt so manchen davon an der Ampel stehen.