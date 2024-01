Winter Sicher unterwegs auf Schnee und Eis

Vorsichtig fahren müsse man trotzdem. Oft neigt die kettenlose Achse schneller zum Wegrutschen. Für Fahrzeuge mit montierten Ketten gilt in Deutschland Tempo 50. Wer schneller fährt, riskiert Schäden an Kette, Reifen und Auto. Auf schnee- und eisfreien Straßen sollten die Ketten schnell wieder runter, sonst drohen Schäden an den Reifen – und an Ketten und Straße gibt es ansonsten mehr Verschleiß. Liegt kein Schnee mehr, kann man die Schneeketten einfach trocknen lassen und mit etwas Öl besprühen.