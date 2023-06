Sicherheit Den Verbandskasten richtig bestücken

Erste Hilfe nach Unfällen leisten, kleine Verletzungen versorgen – für so etwas muss seit mehr als 50 Jahren in jedem Auto ein Verbandskasten an Bord sein. Vor einiger Zeit wurde dessen genormte und verbindliche Packliste aktualisiert. Den Inhalt der Erste-Hilfe-Sets bestimmt die DIN-Norm 13164. Diese wurde Anfang 2022 vom DIN-Gremium aktualisiert und ist nach einer Übergangsfrist seit Februar 2023 in Kraft getreten. Darauf weisen das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), der Auto Club Europa (ACE), der ADAC, Dekra und der Tüv Thüringen hin.