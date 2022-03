Antrieb : Dafür eignen sich Allradsysteme

Geländewagen besitzen einen Allradantrieb, manche SUVs auch. Das System tauchte erstmals um das Jahr 1900 auf. Inzwischen gibt es verschiedene Systeme unter diversen Namen.

Quattro, xDrive, 4WD, 4Matic, Syncro oder 4Motion. Verschiedene Namen, die dasselbe meinen: einen Allradantrieb für Fahrzeuge. Mittlerweile haben fast alle Hersteller Modelle, die über alle vier Räder angetrieben werden können. Es gibt aber Unterschiede in den Tiefen der Technik – je nach Einsatzzweck. So ist Allrad bei Zugfahrzeugen mit hoher Anhängelast sinnvoll und bietet auch fahrdynamische Vorteile – nicht nur im Gelände und bei Nässe. Unterschieden wird grundsätzlich in permanenten und zuschaltbaren Allradantrieb, bei dem die Kraftübertragung an die zweite Achse nur zeitweise erfolgt. Dies kann der Fahrer manuell bestimmen oder eine Elektronik steuert den Kraftfluss automatisch.