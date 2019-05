Statt Inselvergnügen - Ankunft in der Zechenstadt

Eigentlich sollte es für eine Hamburgerin im April 2014 zum Hotel nach Rügen gehen. Doch statt auf der Ostseeinsel kam sie in Duisburg an. Was war geschehen? Mehr als 650 Kilometer trennen Rügen und Duisburg voneinander. Weil sich eine Frau allerdings blind auf ihr Navigationsgerät verließ, kam sie statt im Hotel in der alten Zechenstadt an. Der Grund: Sie hatte statt der Hoteladresse die Anschrift des Reiseveranstalters in Duisburg eingegeben. Mehr darüber lesen Sie hier.