E-Klasse, Golf und Co. Das sind die zehn beliebtesten Autos der 90er

Mit Marken wie Mercedes, VW, BMW, Audi oder Opel gilt Deutschland seit jeher Autonation. Gerade in den 90er Jahren wurden dutzende Modelle gebaut, die bis heute beliebt sind oder sogar einen Kultstatus genießen. Anhand der Anzahl der Neuzulassungen zwischen den Jahren 1990 und 1999 haben wir eine Top Ten der beliebtesten Automodelle in Deutschland in den 90er Jahren zusammengestellt. Grundlage dafür waren Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) und dem Verband der Automobilindustrie.