Aufbocken und volltanken : So bringen Sie Ihren Oldtimer am besten durch den Winter

So bringen Sie Ihren Oldtimer am besten durch den Winter

Berlin Viel Nässe und Streusalz auf den Straßen begünstigen Rost am Auto. Oldtimer sollten davon verschont bleiben – und den Winter über nicht fahren. Wir erklären, worauf Sie achten sollten, wenn Sie Ihren automobilen Schatz gut durch den Winter bringen wollen.

Reinigung und Pflege Vor der Winterpausen sollten Oldtimerfreunde ihre Fahrzeuge noch einmal gründlich von innen und außen reinigen – und dabei auch Gummidichtungen etwa an den Türen mit einbeziehen. Der Verband der Tüv (VdTÜV) rät, den Lack einzuwachsen und Gummi- sowie Verdeckteile mit Pflegemittel zu behandeln. So werden alte Dichtungen nicht mürbe – und Verdecke werden imprägniert.

Batterie Bei älteren Autos ist die Batterie abzuklemmen, um zu vermeiden, dass sie im Stand Strom ziehen kann. Speziell neuere Modelle sind aufgrund ihrer elektronischen Speicher allerdings auf Strom angewiesen. Dann die Batterie in der Winterpause in regelmäßigen Abständen prüfen und bei Bedarf an der Steckdose nachladen, rät der VdTÜV.