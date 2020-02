Vorfahr von SUV und Crossover : Range Rover - die Geländekutsche für den Adel wird 50

Solihull Während der Land Rover als Allradler fürs einfache Volk gut genug war, suchte der landlustige britische Adel ein etwas feineres Arbeitstier auf Rädern. So entstand der Range Rover - und der feiert jetzt 50. Geburtstag. Als Großvater der Crossover und SUV.

Oldtimer-Spezialist Frank Wilke von Classic Car Analytics in Bochum sieht in dem ersten Range Rover eine Pionierleistung: „Mit der Idee, nicht einen Kombi geländegängig, sondern einen echten Geländewagen für die Straße komfortabler und schneller zu machen, haben die Briten unbeabsichtigt das Fahrzeugsegment der SUV erfunden.“

Das gilt vor allem im Winter, wenn es im Norden der britischen Insel noch trüber ist, das Wetter noch schlechter und die Streckenführung noch abenteuerlicher. Wo man in einem 50 Jahre alten Land Rover richtig am Lenkrad arbeiten müsste, unbequem säße und vor allem lausig frieren würde, fühlt man sich im Range Rover der Serie 1 dann doch wie die Queen auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral Castle.

Zwar rühmt sich der Range Rover als die Mutter aller Luxusgeländewagen und ist mit seinem Startpreis von 23 500 Mark bei seinem Debüt in Deutschland 1972 ähnlich teuer wie ein Porsche 911 - doch im Vergleich zu aktuellen Modellen geht es in dem Erstling noch vergleichsweise spartanisch zu.

Unter der Haube arbeitet ein bei US-Hersteller Buick eingekaufter Achtzylinder mit 3,5 Litern Hubraum und 99 kW/135 PS. Der Range Rover wiegt trotz der unverwüstlichen Aluminiumkarosserie rund zwei Tonnen, ist so windschnittig wie der Buckingham Palace und hat gefühlt einen Wendekreis wie ein Londoner Doppeldecker-Bus. In engen Kurven wankt er wie die Queen Mary bei schwerer See - Eile ist fehl am Platz.