Rollende Automobilgeschichte : 170 Oldtimer starten bei der 32. Kitzbühleler Alpenrallye

Kitzbühel Chrom, Leder und altes Blech auf Alpenpässen und malerischen Bergstraßen: Oldtimer-Fans fiebern der Kitzbüheler Alpenrallye entgegen. Vom 5. bis 8. Juni 2019 gehen die schönsten Klassiker der Automobilgeschichte auf große Reise.

2019 stehen Routen entlang der bekanntesten Alpengebirge in Tirol und Salzburg auf dem Programm: Wilder Kaiser, Loferer Steinberge, Hochkönig und Hohe Tauern bieten eindrucksvolle Blicke auf die atemberaubende Bergwelt der Alpen - in Summe rund 570 fordernde Kilometer.

Der Prolog am Donnerstag (6.6.) führt durch das Brixental - mit einem Stopp im historischen Ortskern von Hopfgarten - und durch das Spertental bei Kirchberg. Die Hauptetappe am Freitag hat die Hochkönig-Bergstrecke, das Lammertal und einen Abstecher nach Salzburg-Stadt zum Ziel. Eine große Schleife über den Gerlospass, das Zillertal und das Unterinntal mit Rattenberg, dem Brandenbergtal und den Seen steht am Samstag auf dem Streckenplan. Zurück in Kitzbühel wartet ab 14.30 Uhr die Zieleinfahrt mit Fahrzeugpräsentation vor Tausenden Zuschauern auf die Rallyeteams.