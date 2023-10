„Hallo Mama“ Lustige Begriffe auf deutschen Auto-Kennzeichen

Bei einem Autokauf gehört für viele Menschen die Reservierung des Wunschkennzeichens dazu. Häufig fällt die Wahl dabei auf die Initialen des eigenen Namen, des Partners oder der Kinder, gerne in Kombination mit dem Geburtsdatum oder dem Jahr, in dem man die Liebe des Lebens kennengelernt hat. Teilweise sind, abhängig von der Stadt, in dem das Fahrzeug gemeldet ist, auch einige Begriffe möglich. Autofahrer können so subtil kleine Botschaften senden, in der Regel ohne tiefgreifende Inhalte. Einige Buchstaben und Zahlenkombinationen sind allerdings verboten, da sie Ausdruck rechten Gedankenguts des Fahrers sein könnten.