Wochenende 10. - 12- August: Auf den Autobahnen droht Dauer-Stau - viele NRW-Urlauber starten in die Sommerferien

Viele NRW-Urlauber starten in die Sommerferien : Auf den Autobahnen drohen Dauerstaus

Volle Autobahnen - hier die A5 nahe Frankfurt - drohen auch an diesem Wochenende. Foto: dpa/Roland Holschneider

Düsseldorf Auch an diesem Wochenende droht vielen Autoreisenden bei der Fahrt in und aus dem Urlaub Dauerstau. In einigen Bundesländern enden die Ferien bereits, viele Urlauber etwa aus NRW und Bayern machen sich erst jetzt auf den Weg.

Zäh fließender Verkehr und Stillstand drohen insbesondere Urlaubsheimkehrern, prognostiziert der ADAC Nordrhein. In Hamburg, Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie im Süden der Niederlande steht das Ferienende kurz bevor.

Nordrhein-Westfalen hat noch knapp drei Wochen Sommerferien (Ferienende am 28.8.). Da etliche Urlauber aus NRW, Bayern und Baden-Württemberg erst jetzt ihre Reise antreten, bleibt es besonders auf den Autobahnen in Richtung Süden sehr voll.

Auch die Experten des Auto Club Europa (ACE) gehen von einer weiterhin angespannten Verkehrslage auf den Reiserouten aus - sowohl im Inland als auch in den Nachbarländern. Wenn möglich sollte auf Reisetage in der Woche ausgewichen werden. Der ACE geht an diesem Wochenende von folgenden Hauptreisezeiten aus:

Freitag 13 bis 20 Uhr

Samstag zehn bis 18 Uhr

Sonntag 14 Uhr bis 20 Uhr

Laut ADAC drohen besonders auf folgenden Autobahnen Staus und zähfließender Verkehr:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Puttgarden – Hamburg – Bremen

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Hattenbacher Dreieck

A6 Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg



A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg und Hannover – Hamburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A11 Dreieck Uckermark – Berlin

A19 Rostock – Dreieck Wittstock/Dosse

A24 Dreieck Wittstock/Dosse – Berliner Ring

A72 Hof – Leipzig

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Auf eines der schlimmsten Stauwochenenden der Reisesaison sollten sich Autourlauber auch im benachbarten Ausland einstellen, warnen ADAC und ACE. Sowohl die An- als auch die Abreise werden beschwerlich. In Italien beginnt traditionell am Wochenende vor dem Ferragosto-Feiertag (15. August) der Ansturm auf die Küsten.