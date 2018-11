Winterreifen im ADAC-Test 2018: Darauf kommt es an

Darauf kommt es bei Winterreifen an

Düsseldorf Autofahrer sollten sich laut einem aktuellen ADAC-Test nicht auf Herstellerangaben verlassen. Das Reifenlabel vermittle einen falschen Eindruck, sagen die Fachleute. Wichtig hingegen auf jedem neuen Reifen: ein kleiner Berg samt Schneeflocke.

Welche Neuerungen gibt es? Winterreifen benötigen seit dem 1. Januar 2018 das „Alpine“-Symbol, ein dreigezacktes Bergpiktogramm mit einer Schneeflocke in der Mitte. Das neue Symbol weist einen höheren Qualitätsstandard aus, die Reifen müssen bei einem einheitlichen Bremstest auf Schnee Mindestqualitäten nachweisen. Das bisherige „M+S“-Zeichen (Matsch und Schnee) ist zwar übergangsweise bis zum 30. September 2024 noch gültig, doch für alle neu hergestellten Reifen ist das Alpine-Symbol Pflicht. Um keine alten Vorjahresreifen zu bekommen, sollte man beim Kauf auf das Zeichen achten, rät der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC).

Gibt es eine generelle Winterreifenpflicht? Nein, aber eine situative. Wer bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte mit Sommerreifen unterwegs ist, dem drohen 60 bis 80 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei. Neu ist, dass auch der Halter, der das Fahren ohne Winterreifen zulässt, mit einer Geldbuße von 75 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen muss.

Bodenfrost in der Nacht

Bodenfrost in der Nacht : Wann muss man eigentlich Winterreifen aufziehen?

Woran erkennt man einen guten Winterreifen? Auf neuen Reifen befinden sich Aufkleber, die denen an elektronischen Haushaltsgeräten ähneln. Während man sich beim Energielabel des Kühlschranks aber auf das „A+++“ verlassen kann, gilt das für das sogenannte Reifenlabel nicht. Dort werden Rollwiderstand, Nassbremseigenschaften und Außenfahrgeräusch des Reifens mit den Buchstaben A bis G bewertet. „Auf die Werte des Reifenlabels – alles Angaben der Hersteller – kann man sich nicht verlassen“, schreibt der ADAC in seinem aktuellen Winterreifen-Test. Ein Beispiel: Sowohl der Goodyear UltraGrip 9 als auch der Laufenn 1 FIT sind laut Herstellern für das Nassbremsen mit einem „C“ klassifiziert. Der Laufenn bremst im ADAC-Test jedoch um zehn Meter schlechter. Das Ergebnis: ADAC-Note 2,1 für den Goodyear, der Laufenn bekommt eine 5,5 – die schlechteste Note im Test. Der ADAC empfiehlt deshalb sich selbst und seinen Test als „verlässlicher Maßstab beim Reifenkauf“.

Wie schneiden die Modelle beim Winterreifen-Test des ADAC ab? Auffällig ist, dass teure Reifen nicht gleich gute Reifen sind. Der Pirelli Cinturato Winter ist mit 104 Euro der fünftteuerste Reifen in der Kompaktklasse, schneidet aber an drittletzter Stelle ab. Die Gesamtsieger im Test – sowohl bei den Kleinwagen als auch bei den Kompakten – sind trotzdem Premium-Reifen der Hersteller Continental, Goodyear und Dunlop. Überzeugen können aber auch günstigere Modelle wie der Kleber Krisalp HP3 bei den Kompakten oder der Firestone Winterhawk 3 bei den Kleinwagen. Letzterer schafft es auf Platz drei und verfehlt die Bestwerte nur wegen einer leichten Schwäche in der Seitenführung auf Nässe. Wer damit leben kann, zahlt im Vergleich zu den Testsiegern fast 20 Euro weniger pro Reifen. Generell gilt: „Vor dem Kauf sollte sich jeder zunächst fragen, wo die persönlichen Präferenzen bei einem Winterreifen liegen – eher beim Grip auf Eis und Schnee oder beim Verbrauch und Verschleiß. Ein genauer Vergleich lohnt sich immer“, sagt Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technikzentrums.