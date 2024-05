E-Auto mit Wallbox laden Die Stromtankstelle für zu Hause finden

Am besten installiert man eine Wallbox in der Garage oder dem Carport. Wird sie außen angebracht, sollte die Wallbox wind- und wettergeschützt und keiner direkten Sonneinstrahlung ausgesetzt sein. „Das kann unter Umständen bei großer Hitze die Ladeleistung herabsetzen“, erklärt ADAC-Techniker Vogt. Ebenfalls wichtig: Mit dem Ladekabel der Box sollte man die Ladebuchse am Auto bequem erreichen können. Und Zeit sollte man einplanen: Vorbereitung und Installation können laut Ingenieur Fuchs mehrere Monate in Anspruch nehmen.