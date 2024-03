Meistverkaufter VW Das ist neu im neuen Tiguan

Dass sich der Fahrer im neuen Tiguan dennoch in einer neuen Welt wiederfindet, liegt vor allem am Cockpit, das stärker denn je an die rein elektrischen ID-Modelle von VW erinnert. Digitale Instrumente hinter dem Lenkrad, ein fast DIN-A4-großer Touchscreen frei stehend daneben und zugunsten größer Ablagen auf der Mittelkonsole der Getriebewählhebel jetzt an der Lenksäule - da sind die Unterschiede zum ID.4 nur noch marginal.