VW bringt Klassiker als Elektroauto : Der "Bulli" fährt in Zukunft elektrisch

Wolfsburg Eine Legende der deutschen Automobilgeschichte kehrt auf die Straßen zurück: Volkswagen bringt das neue Modell des klassischen VW Bus, bekannt unter dem Spitznamen "Bulli", als Elektroauto auf den Markt.

Die "Ikone" mit neuem Leben zu füllen sei eine "Priorität" gewesen, hatte VW-Chef Herbert Diess kürzlich in einer Frage-Antwort-Runde im Forum Reddit erklärt. Für VW war der Erfolg des "Bulli" in den 60er und 70er Jahren ein Wendepunkt, erklärt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Besonders erfolgreich war das Auto in den USA, wo die Surfer-Community in Kalifornien den Camper als Sinnbild der Freiheit begeistert annahm. Der Bus wurde auch zu einem Symbol der Popkultur: Scooby-Doo reist damit von Abenteuer zu Abenteuer, genau wie "Little Miss Sunshine" im gleichnamigen Film.