Verwandter des Opel Astra : DS4 - nobler Kompakter fährt auch elektrisch

Düsseldorf Die noble Stellantis-Tochter DS nimmt einen neuen Anlauf in der Kompaktklasse. Dabei setzt der neue DS4 nicht nur auf französische Finesse, sondern auf zunehmende Elektrifizierung - bis zum E-Auto.

Auswahlmöglichkeiten beim optischen Auftritt Während die Motoren so auch in anderen Konzernmodellen zum Einsatz kommen, sind Auftritt und Ambiente eigenständig: So rollt der DS4 als auffällige Mischung aus Steilheck-Limousine, Coupé und SUV vor. Das Auto misst in der Länge 4,40 Meter und steht auf bis zu 20 Zoll großen Rädern.