Tipps gegen Hitze So bleibt das Auto im Sommer kühl

Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau – ab ins Freibad oder an den See zur Abkühlung. Eine vortreffliche Idee, aber manchmal gerät man im Auto auf dem Weg dahin oder wieder heim ganz schön ins Schwitzen. Das kann auch gefährlich werden. Schon vor dem Losfahren kann es hitzig sein. Nämlich dann, wenn das Auto in der prallen Sonne geparkt ist. Dann kann sich der Innenraum auf 60 Grad oder mehr aufheizen, warnt die Prüfgesellschaft GTÜ. Doch so heiß muss es gar nicht sein, damit es bedenklich wird.