Verkehr im Winter : So fahren Sie sicher auf Schnee und Eis

So fahren Sie sicher auf Schnee und Eis

Hannover/Düsseldorf Der Winter steht vor der Tür. Aber fragt man Autofahrer nach Winterreifen und angepasster Fahrweise, hört man oft: „Wann gibt’s bei uns denn schon mal Schnee?“ Gibt es aber öfter als man denkt. Wir haben einige Tipps zusammengestellt, damit Sie sicher durchkommen.

Experten wie Bernd Stürmer vom Tüv Nord können nicht nachvollziehen, dass viele Fahrer so lässig mit dem Thema umgehen: „Immer häufiger erleben wir schnelle Wetterumschwünge. Autofahrer müssen daher mehr denn je damit rechnen, dass sie im Winter unverhofft auf winterliche Straßenverhältnisse treffen.“ Zudem könnten Sommerreifen im Winter gar nicht ihr Qualitäten ausspielen, da die Gummimischung nicht für dauerhaft niedrige Temperaturen konzipiert sei.

Ist die Straßensituation unklar, weil beispielsweise gerade Schnee fällt oder weil die Temperaturen den Gefrierpunkt erreicht haben, rät Stürmer zu einem kurzen Bremstest auf freier Strecke. „Das geht natürlich nur, wenn man allein ist und kein anderes Fahrzeug folgt.“ So ein Bremstest helfe aber, ein Gefühl für die Straßenlage und den verlängerten Bremsweg zu bekommen.

Ein Schwerpunkt bei den Trainings ist das richtige Bremsen: Viele hätten Angst, gerade bei Eis und Schnee voll zu bremsen. Aber genau das sei das Richtige, so der Experte. Die Elektronik im Anti-Blockiersystem regele dann den Bremsvorgang optimal, so dass man das Fahrzeug noch lenken kann um auszuweichen.

Die Kosten für einen Tageskurs liegen bei rund 120 Euro. An den Kursen nehmen die Autofahrer immer mit dem eigenen Wagen teil. Tückisch seien aber nicht nur Schnee und Eis. Gerade auch der Herbst mit feuchtem Laub biete mitunter gefährliche Straßenverhältnisse.

„Der Autofahrer bekommt bei den Trainings mit der Gleitfläche ein Gespür dafür, was zu tun ist, wenn er auf Glätte ins Rutschen oder Schleudern gerät“, sagt Hölzel. Entscheidend sei, dass Autofahrer bei den Übungen die Kompetenz für riskante und gefährliche Situationen erlernen und dann auch anwenden könnten. Dazu gehört beispielsweise auch der Rat, die Kupplung zu treten, wenn der Wagen ins Rutschen gerät. So kann das Auto wieder in die Spur kommen.