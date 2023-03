E-Autbauer Tesla unter Druck US-Behörde untersucht Model Y wegen abfallender Lenkräder

Am Vorabend hatte Elon Musk verlauten lassen, dass die nächste Generation an Teslas einen Kleinwagen umfassen. Tesla habe einen konkreten Fahrplan, um ein E-Auto zu bauen, das in der Herstellung nur halb so viel koste wie die Limousine Model 3, sagte Musk am Dienstag. Es soll größtenteils im autonomen Modus betrieben werden. Er nannte keine Details zum Zeitplan oder Modellen. Bereits 2020 hatte sich Musk zuversichtlich gezeigt, dass Tesla innerhalb von etwa drei Jahren ein kleines und vollständig autonomes Elektroauto für 25.000 Dollar auf den Markt bringen werde.