Neuer Ärger für E-Autobauer Tesla senkt für alle Fahrzeuge Reichweiten-Angaben

Die Reichweite eines E-Autos gehört insbesondere in den USA zu den wichtigsten Kriterien für Verbraucher, welches Fahrzeug sie kaufen oder ob sie sich überhaupt ein E-Auto zulegen. In dem Land mit der gut 27-fachen Fläche der Bundesrepublik wird der Begriff „range anxiety“ - auf Deutsch etwa „Reichweitenangst“ - für die Sorge verwendet, ob man es zur nächsten Ladesäule schafft. Reuters hatte im Zuge der Recherchen im Sommer von Insidern erfahren, dass Tesla aus Marketinggründen den Fahrern bewusst „rosige“ Prognosen für die Entfernung anzeigen ließ. Zudem sei 2022 heimlich ein spezielles „Diversion Team“ gebildet worden, um Kunden mit Beschwerden zur Reichweite daran zu hindern, einen Wartungstermin in Anspruch zu nehmen. Tesla hatte eine Stellungnahme zu dem Reuters-Bericht abgelehnt.