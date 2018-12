Viel Verkehr in Deutschland und NRW: Auf diesen Straßen drohen Weihnachten lange Staus

Düsseldorf Stille Nacht, heilige Nacht - das trifft zumindest nicht auf Deutschlands Straßen vor und nach Weihnachten zu. Der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC sagen auf den Autobahnen viele, manchmal lange Staus voraus.

Die Straßen geraten laut ADAC vor allem in den Nachmittagsstunden des Freitags an ihre Kapazitätsgrenzen. Immer noch sehr lebhaft, aber deutlich weniger staureich dürfte der Samstag werden. An diesem Tag sind vor allem etliche Wintersporturlauber unterwegs.

Der ACE warnt vor vollen Anreiserouten, vor allem Richtung Alpenraum. Dieses Szenario wiederholt sich am darauffolgenden Silvesterwochenende, wenn sich etliche Urlauber auf den Weg in die Skigebiete machen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Samstag vor Silvester und am 5\. Januar drängen sich dann heimkehrende Weihnachtsurlauber und Wintersportler auf den Rückreiserouten.