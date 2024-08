Autofahren bei Hitze Was im Sommer im Auto erlaubt ist

Im Sommer ist es besonders verlockend, mit bequemem Schuhwerk ins Auto zu steigen. Genaue Vorschriften, welcher Schuh beim Autofahren erlaubt und welcher verboten ist, gibt es in Deutschland und auch in den meisten europäischen Ländern nicht. Dennoch: Aus haftungs- und versicherungsrechtlicher Sicht kann das Fahren mit Flip-Flops, High Heels oder ohne Schuhe problematisch werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Vollkaskoversicherung nach einem Unfall mit ungeeigneten Schuhen die Leistung bezüglich des Schadens am eigenen Fahrzeug wegen „grober Fahrlässigkeit“ mindert oder ganz verweigert, wie der ADAC mitteilt. Mit festem Schuhwerk haben Autofahrer eine bessere Kontrolle über die Pedale. In Dienstwagen ist festes Schuhwerk laut Paragraf 44 der Unfallverhütungsvorschrift sogar Pflicht.