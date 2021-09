Ratgeber Auto : Vor- und Nachteile von Plug-in-Hybriden

Düsseldorf Neben reinen E-Autos werden auch Plug-in-Hybride derzeit kräftig subventioniert. Und sie verkaufen sich wie geschnitten Brot – zu Recht? Die Vor- und Nachteile dieser Technologie.

So viele Plug-in-Hybrid wie noch nie Zwar gibt es im Rahmen des Umweltbonus für Plug-in-Hybride einen Zuschuss von bis zu 6750 Euro und damit weniger als für E-Autos (9000 Euro). Doch offenbar ist das genügend Anreiz: Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden im vergangenen Jahr viermal so viele Pkw mit Plug-in-Hybrid-Antrieb neu zugelassen – rund 200.000 gegenüber knapp 50.000 im Jahr 2019.

Bestehe diese Möglichkeit aber, könne man bei einer rein elektrischen Reichweite von 100 Kilometern wie beim Mercedes C 300e Arbeitswege von 50 Kilometern emissionsfrei hin- und zurückpendeln. Auch bei BMW werden einzelne Modelle bald bis zu 100 Kilometer rein elektrisch fahren. Bevor Autokäufer sich entscheiden, sollten sie sich also ihre Tagesfahrleistung vor Augen halten.

Nur selten Schnelllade-Option Allerdings bieten viele Plug-in-Modelle – anders als viele reine E-Autos – kein Schnellladesystem, so dass die Batterie über mehrere Stunden an die Steckdose muss. Während kurzer Stops, wie etwa einem typischen Einkauf, können laut ADAC nur die Akkus von Mercedes, Polestar, Land Rover und Mitsubishi komplett nachladen.

Es kommt aber auf die Nutzung an. Das hat auch Jens Dralle als Ressortleiter Test und Technik bei „Auto Motor und Sport“ beobachtet. Im Testzyklus der Zeitschrift liegen die meisten Plug-in-Hybride nahe am synthetischen WLTP-Durchschnittsverbrauch. Der Zyklus geht von 15.000 Kilometern im Jahr aus, davon 10.000 Kilometern Kurzstrecke, auf denen der E-Motor arbeitet. „Plug-in verbrauchen nicht per se mehr Kraftstoff, es kommt sehr auf die Fahrstrecke an“, so Dralle.