E-Motor mit 50 Kilometer Reichweite : Opel Grandland X kommt als Plug-in-Hybrid mit 300 PS

Düsseldorf Opel erweitert mit einer Plug-in-Hybrid-Variante das Motoren- und Antriebskonzept seines Kompakt-SUV Grandland X und macht damit neben der batterieelektrischen Version des Corsa den nächsten Schritt in Richtung Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte.

Einen Preis und einen konkreten Termin zur Markteinführung des SUVs nannte Opel noch nicht. Publikumspremiere wird die Hybrid4 genannte Variante auf der IAA im September feiern Doch in Unternehmenskreisen ist von ersten Auslieferungen zum Jahreswechsel die Rede.

Das Plug-in-Hybrid-System des Grandland X besteht wie das seiner PSA-Konzerngeschwister Peugeot 3008 und Citroen C5 Aircross aus einem 1,6-Liter-Turbobenziner mit 147 kW/200 PS und zwei Elektromotoren, die jeweils 80 kW/109 PS leisten. Die Gesamtleistung beträgt 221 kW/300 PS. Den Verbrauch geben die Rüsselsheimer für das Opel-SUV mit 2,2 Liter an.

Ein E-Motor überträgt seine Kraft über eine elektrifizierte Achtstufen-Automatik auf die Vorderräder. Der zweite E-Motor und das Differenzial sind in Hinterachse integriert. Dank einer 13,2 kWh großen, platzsparend unter den Rücksitzen platzierten Lithium-Ionen-Batterie ist eine rein elektrische Reichweite von bis zu 50 Kilometern möglich. Über die Rekuperation der Bremsenergie soll sich die elektrische Reichweite um bis zu 10 Prozent erhöhen.

So bietet der Grandland X dann erstmals auch Allradantrieb. Weil die Batterie, die binnen 110 Minuten geladen ist, für bis zu 50 Kilometer rein elektrischer Fahrt ausreicht, sinkt der Verbrauch das Grandland X in der Theorie laut Opel auf 2,2 Liter (49 g/km CO2). Über einen speziellen Mobilitätsservice von PSA erhalten Grandland X Hybrid4-Kunden einen Ladepass, der den Zugriff auf mehr als 85.000 Ladepunkte in Europa erlaubt.