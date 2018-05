Alternative zum OPC-Modell: Opel Corsa GSi - sanfte Sportlichkeit

Düsseldorf Optisch macht der Corsa GSi durchaus auf Krawallo. Unter der Haube geht es allerdings deutlich zahmer zu als beim Corsa OPC. Wie zahm, hat Opel jetzt offiziell verraten.

In Kombination mit dem manuellen Sechsganggetriebe soll der kleine Flitzer die 10-Sekunden-Marke beim 100-km/h-Sprint denkbar knapp, um eine Zehntelsekunde unterschreiten, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 207 km/h. Den Durchschnittsverbrauch gibt Opel mit 6,2 Litern an.

Weitere optische Details sind große Lufteinlässe in der Frontschürze, Seitenschweller, Wabengrill, Außenspiegelgehäuse in Carbon-Optik, ein verchromtes Auspuffendrohr sowie ein markanter Dachkantenheckspoiler in Wagenfarbe.