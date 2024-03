Neue Modelle Diese Luxus-Vans liegen voll im Trend

Ein Freitagabend in Shanghai, Seoul oder Tokio und überall das gleiche Bild: Dunkle Vans schwirren durch die Stadt und verteilen die Nachtschwärmer in Restaurants, Clubs, Konzerthallen oder Kinos. Während sich die Elite bei uns noch in S-Klasse und Co. chauffieren lässt, bevorzugen die Asiaten längst entsprechend ausgestattete Großraumlimousinen. Denn im Dauerstau der Mega-Metropolen ist Performance nebensächlich. Stattdessen geht es um Platz und Privatsphäre und darum, die im Verkehr verlorene Zeit möglichst gewinnbringend oder zumindest unterhaltsam zu nutzen. Und da seien die asiatischen Oberklasse-Vans den herkömmlichen Luxuslimousinen hoffnungslos überlegen, sagt der Automobilwirtschaftler Ferdinand Dudenhöffer.