Mehr Power im Motor : Mercedes G-Klasse bringt im Sommer den G 400 d

Stuttgart Der Geländeklassiker von Mercedes, die G-Klasse, bekommt einen neuen Motor mit mehr Power. Der G 400 d wird voraussichtlich mehr als 100.000 Euro kosten und soll noch im Sommer auf den Markt kommen.

Damit beschleunigt der bislang stärkste Diesel in der Geschichte der Baureihe binnen 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo von 210 km/h – so viel wie der G 500 mit einem V8-Benziner. Den Verbrauch gibt Mercedes mit 9,6 Litern und den CO2-Ausstoß mit 253 g/km an.

Einen Preis nennt der Hersteller noch nicht. Doch nachdem schon der G 350 d mit 95.022 Euro in der Liste steht, dürfte der G 400 d kaum für unter 100.000 Euro zu haben sein.